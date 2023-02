Zu einem Einsatz wurde die Feuerwehr am Freitag nach Nenzing gerufen.

Feuer in Mehrparteienhaus: Zwei Personen konnten sich ins Freie retten

Am Freitag, 3. Februar 2023 kam es in Nenzing zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus.

Zwei Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und wurden von der Feuerwehr erstbetreut. Die zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren von Nenzing, der Betriebsfeuerwehr Liebherr und Bludenz waren vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehrmänner waren mit schwerem Atemschutz ausgerüstet und konnten den Brand in der Küche löschen. Mit einem Überdruckbelüfter wurde das Gebäude anschließend rauchfrei geblasen.

Einsatzleiter Martin Häusle leitete die Löscharbeiten. Die Ursache des Brandes wird von den Ermittlern untersucht.