Küchenbrand in Nenzing – zwei Personen retten sich aus brennender Wohnung

Am Freitag kam es in Nenzing zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus.

Bei einem Küchenbrand in Nenzing konnten sich zwei Personen rechtzeitig ins Freie retten und wurden von der Feuerwehr erstbetreut. Es wurde ein Verdacht auf Rauchgasvergiftung geäußert und die Personen wurden in ärztliche Obhut gegeben.