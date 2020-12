Feuer in Altacher Schule - Niemand verletzt

Am Mittwochvormittag gab es einen Brand in der Vorarlberger Mittelschule Altach. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Alle Schüler und Lehrpersonen sind in Sicherheit.

Am Mittwochvormittag brach in der Mittelschule Altach in einer versperrten Reinigungskammer, welche im Erdgeschoss untergebracht ist, ein Brand aus. Ein Lehrer bemerkte den Brand und verständigte den Hauswart und den Brandschutzbeauftragten.

Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher durch den Schulwart rasch gelöscht werden. Da durch die geöffnete Türe Rauch austrat und sich im gesamten Objekt verbreitete, wurde die Schule evakuiert.

Alle 270 Schüler sowie 30 Lehrer blieben unverletzt. Lediglich zwei Personen wurden von der Rettung vorsichtshalber ins KH Dornbirn verbracht. Die Brandursache ist noch unklar.