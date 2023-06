Feuer im Foyer der Raiba-Bank und beim Postamt in Rankweil

Zu gleich zwei Brandeinsätzen in der Bahnhofstraße und in der Ringstraße wurde die Feuerwehr Rankweil in der Nacht auf Montag gerufen.

Im Foyer der Raiffeisenbank war ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise konnte das Feuer rasch mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht werden.

Während der Einsatz in der Bahnhofstraße noch im Gange war, wurde die Feuerwehr schon zu einem zweiten Brand gerufen: Ein aufmerksamer Passant hatte ein Feuer in der Ringstraße beim Postamt gemeldet, nur etwa 50 Meter vom ersten Brandort entfernt. Auch dieser Brand konnte erfolgreich abgelöscht werden.

Die Polizei fahndet nach dem Täter bzw. den Tätern, die die beiden Brände gelegt haben und bittet um Hinweise.

Weitere Infos und Bilder:

