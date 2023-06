Rankweil: Feuer in Bank und beim Postamt - Polizei ermittelt

Die Einsatzstelle wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und danach an den zuständigen Brandschutzbeauftragten übergeben. Im Einsatz standen Feuerwehr Rankweil und die Polizei.

Zweiter Einsatz 50 Meter weiter

Während der Einsatz in der Bahnhofstraße noch im Gange war, wurde die Feuerwehr bereits zum nächsten Brand gerufen, nur etwa 50 Meter entfernt: Ein aufmerksamer Passant hatte ein Feuer in der Ringstraße beim Postamt gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Brand einer Zeitungssammelstelle festgestellt werden. Das Feuer wurde ebenfalls abgelöscht und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.