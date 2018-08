Feuchttücher belasten Kläranlagen in Vorarlberg

Feuchttücher belasten auch in Vorarlberg das Kanalsystem. Bisherige Lösungsversuche blieben erfolglos, nun hofft man auf ein Umdenken der Produzenten und Konsumenten, ansonsten drohen höhere Kanalgebühren.

Diese Woche ließ die Stadt Feldkirch aufhorchen: Man habe sich den Reinigungsaufwand durch Feuchttücher in einem der acht städtischen Pumpwerken genauer angeschaut. So waren in der ersten Jahreshälfte allein hier sechs außertourliche Reinigungseinsätze notwendig. Der Grund? Feuchttücher. Jeder Einsatz kostet die Stadt zwischen 500 und 1.000 Euro. Hochgerechnet wäre dies eine Mehrbelastung für die Stadt von bis zu 10.000 Euro pro Standort. Wenn man beschädigte Pumpen ersetzen muss, kostet dies je nach Größe 5.000 bis 15.000 Euro.