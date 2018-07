Fetzige Poolparty für eine ganze Gemeinde

Die „Legendäre Parki-Party“ ging in die dritte Runde.

LUSTENAU Einen erfrischenden Drink genießen, den Sprung ins kühle Nass wagen oder zu heißen Gitarrensolos abrocken – all dies bis Mitternacht im Lustenauer Parkbad. Nachdem letztes Jahr ins Wasser fiel konnten Organsator Oscar Hartmann mit Roman Zöhrer (Leiter OJA-Lustenau) heuer aufatmen: Ganz im Motto des ehemaligen LuWaWi-Festivals „umsonst und draußen“ hat sich die Marktgemeinde Lustenau mit der Offenen Jugendarbeit Lustenau zusammengeschlossen und für einen abwechslungsreichen Tag gesorgt. Die drei Livebands „Emma’s Daydream“, „Delilahs“ und „Meisterrocker“ heizten den Besuchern ordentlich ein und sorgten für Stimmung. Für Wasserratten gab es einen Rutschenwettbewerb, ein Wassertrampolin und eine Stuntman-Bahn zum Austoben.

Die Marktgemeinde Lustenau wurde zum Austragungsort für die erste Landesmeisterschaft im Skateboarding gekürt. So rollten zahlreiche sportliche Jugendliche auf ihren Brettern durch den Skatepark „Habedere“ vorm „Parki“. Der Veranstalter „BreaklessSkateboard Association“ lud in der Disziplin „Street“, unterteilt in den Gruppen U16 und Ü16 teilzunehmen.