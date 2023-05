Festspielhaus: Seebühne wird erneuert

Bregenz (BRK) – Seit dm Spatenstich im Jänner des Vorjahres sind die Arbeiten an der dritten Baustufe beim Festspielhaus voll im Gang

Damit das so bleibt, muss die Stadt als Bauherrin laufend Leistungen ausschreiben und den Bestbietenden die Zuschläge erteilen. So auch in der Stadtvertretung am 4. Mai.