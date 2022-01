Festspielhaus / Baustufe III: Arbeiten sind gut angelaufen

Bregenz (BRK) – Seit 10. Jänner sind auf dem Gelände des Bregenzer Festspielhauses die Arbeiten für die dortige dritte Ausbaustufe im Gang.

Erst vor Kurzem hat die Stadtvertretung Aufträge in der Größenordnung von 7,5 Millionen Euro netto an verschiedene bauausführende Firmen vergeben. Für die dritte Ausbaustufe in der jüngeren Geschichte des Festivals investieren die Subventionsgeber Bund, Land Vorarlberg und Landeshauptstadt Bregenz sowie die Festspiele selbst in den nächsten drei Jahren rund 60,5 Millionen Euro.