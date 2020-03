Festspielhaus: 500.000-Euro-Architekturauftrag wurde direkt vergeben

Keine öffentliche Ausschreibung der Architekturleistungen bis zur Einreichplanung - Vergabe erfolgte direkt an Dietrich Untertrifaller - die Stadt bezieht sich auf ein Rechtsgutachten, wonach dies im speziellen Fall möglich sei - die darauffolgende Ausführungsplanung für die 55 Millionen Euro teure Sanierung und Erweiterung werde zweistufig und EU-weit ausgeschrieben

Wirtschaftspresseagentur.com - Kürzlich gab die Stadt Bregenz bekannt, dass beim Festspielhaus Bregenz in absehbarer Zeit eine dritte Baustufe anstehe. Das Investitionsvolumen für die Sanierung der Gebäudehülle und der technischen Infrastruktur sowie für einen Zubau liege bei rund 55 Millionen Euro. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen wurde an das Bregenzer Architekturbüro Dietrich Untertrifaller ein Auftrag für die dafür erforderlichen Architekturleistungen bis hin zur Einreichplanung vergeben.

Nach Informationen der Wirtschaftspresseagentur.com erfolgte die Vergabe dieses rund 500.000 Euro netto schweren Auftrages an Dietrich Untertrifaller ohne öffentliche Ausschreibung, also im Zuge einer Direktvergabe.

Entspricht Vergabe dem Vergabegesetz?

Jetzt steht nicht nur in Architektenkreisen die Frage im Raum, ob ein Auftrag in Höhe von rund einer halben Million Euro durch die Stadt Bregenz als Bauherrin direkt ohne öffentliche Ausschreibung vergeben werden kann. Denn die Vergabe eines Auftrages mit einer doch beachtlichen Höhe ohne öffentliche Ausschreibung könnte mitunter dem Bundesvergabegesetz widersprechen. Bei der Vergabe an Dietrich Untertrifaller muss man allerdings wissen, dass das Architekturbüro bereits bei den ersten beiden Baustufen beim Festspielhaus beteiligt war.