Festnahmen und Sicherstellung von Suchtmitteln

Im Zuge einer umfangreichen Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamts Vorarlberg ist es den Behörden gelungen, zwei serbische Staatsangehörige in Bregenz festzunehmen und eine beträchtliche Menge an Suchtmitteln sicherzustellen.

Im Zuge von Ermittlungen des LKA Vorarlberg konnten im Juni 2023, in Bregenz, zwei serbische Staatsangehörige (32 und 29 Jahre alt) mit insgesamt 220 Gramm Heroin, welches teilweise verkaufsbereit, in Portionen zu 5, 2,5 und 1 Gramm verpackt war, festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden. Zudem konnte eine größere Menge Streckenmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Genannte stehen im Verdacht als Mitglieder einer kriminellen Organisation, als Heroin- und Kokainverkäufer in Vorarlberg Suchtmittel an Abnehmer im Großraum Bregenz, Dornbirn und Feldkirch verkauft zu haben.

Als Heroinverkäufer tätig

Einem der beiden serbischen Täter konnte nachgewiesen werden, dass er bereits im Frühjahr 2023 für zwei Monate in Vorarlberg als Heroinverkäufer tätig war. Er steht im Verdacht in diesem Zeitraum ca. 1 Kilogramm Heroin an Abnehmer verkauft und dadurch einen Umsatz von zumindest 50.000,00 Euro erzielt zu haben. Der Straßenverkaufswert des sichergestellten Heroins betrug etwa 10.000,00 Euro. Es konnten 1.500,00 Euro Drogenerlöse aufgefunden und sichergestellt werden.

Wohnung als Unterkunft zur Verfügung gestellt

Am vergangenen Dienstag, 4. Juli 2023 wurde ein 36 Jahre alter österreichischer Staatsangehöriger festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Diesem konnte nachgewiesen werden, dass er den Tätern seine Wohnung als Unterkunft zur Verfügung gestellt und dadurch bei ihrem Handeln unterstützt hat. Genannter verkaufte teils selbst Suchtmittel und vermittelte auch Abnehmer an die serbischen Täter. Durch diese Handlungen konnte er seine eigene Heroinsucht finanzieren. Die weiteren Ermittlungen zu Abnehmern sind noch im Gange.

Die beiden serbischen Täter und der österreichische Staatsangehörige werden wegen 28a/2 SMG an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.