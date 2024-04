Festnahme beim Konzert: Serbische Popsängerin verhaftet

Popstar Seka Aleksić wurde in Zürich während eines Konzerts wegen fehlender Arbeitsbewilligungen kurzzeitig festgenommen.

Die Sängerin wurde vorübergehend festgenommen, was einen Schock unter den Fans und Beteiligten auslöste. Der Vorfall ereignete sich in einem Klub in Schlieren, wo die aus Bosnien stammende Sängerin ihre Hits präsentierte.