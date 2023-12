Festliche Musik zum Jahreswechsel in Lochau

Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis mit dem Nördlinger Bachtrompeten Ensemble gibt es am Freitag, den 29. Dezember 2023, um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche Lochau.

Seit 20 Jahren spielen die zwei schwäbischen Profitrompeter Rainer Hauf und Armin Schneider schon zusammen, dazu kommt Katharina Bertsch-Weber, Trompeterin, und Musiklehrerin an der Musikschule Leiblachtal in Hörbranz und an der Musikschule der Stadt Ulm. Der Bad Saulgauer Organist Matthias Burth begleitet das Ensemble bei diesem Konzert und interpretiert zusätzlich bekannte Orgelsolo-Werke. Ein besonderes Highlight bei den Konzerten der Nördlinger Bachtrompeten sind die Kompositionen von Tom Lier, die maßgeschneidert zum Ensemble passen.

In diesem Jahr erklingt das neue Werk „Lobgesang des Simeon“, eine Vertonung einer Bibelstelle aus dem Lukasevangelium. Zudem tritt Tom Lier bei diesem Konzert in gewohnt souveräner Weise als Solosänger auf.

Der Ablauf des Programms ist zweigeteilt, wobei ein großer Mittelblock vom Altarraum aus musiziert wird. Der Beginn sowie der Schluss des Konzertes werden mit der großen Orgel im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten eröffnet bzw. beendet. In diesem Jahr wird das Konzert mit dem Eingangschor aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach eröffnet, ganz am Schluss erklingt die bekannte Adventsfanfare von Dietrich Buxtehude. In dem großartigen Werk „Der Frühling“ von Antonio Vivaldi können die Künstler ihr Können unter Beweis stellen. Mit Piccolotrompeten werden Vogelgezwitscher, Gewitter und vieles mehr interpretiert. „Oh Holy Night“, „Tochter Zion“ und „Can You Feel the Love Tonight” bilden einen eindrucksvollen Mittelblock, bei dem verschiedene Klangfarben mit Trompeten und Flügelhorn sowie Percussions Instrumenten erzeugt werden.