Festliche Klänge zur Vorweihnachtszeit

Adventkonzert der Musikschule Bregenzerwald in der Mellauer Pfarrkirche.

Obfrau Elisabeth Wicke konnte ein durchweg positives Fazit ziehen und Schülerinnen und Schüler loben und Lehrerinnen und Lehrer gratulieren. In einer Wandermusikschule sehe man sich oftmals selten und es sei ihr ein Bedürfnis an dieser Stelle einmal einen großen Dank an alle Beteiligten auszusprechen. Im Advent auch an andere denken und so helfen zu können, verknüpfte sie mit einem Spendenaufruf für „Geben für Leben“. 1.050 Euro konnten schlussendlich an Susanne Marosch übergeben werden. Das Geld für Bluttypisierungen eingesetzt. Die Obfrau wünschte allen ein schönes und individuelles Weihnachtsfest und leitete damit gekonnt zum letzten Titel des Orchesters „Have yourself a merry little christmas“ über. Unter den Zuhörern in der restlos gefüllten Pfarrkirche waren auch Ehrenobmann Gottfried Feurstein und der Mellauer Bürgermeister Tobias Bischofsberger. ME