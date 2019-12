Festliche blasmusikalische Klänge als Beitrag zu einer besinnlichen Adventszeit

Lochau. Tradition hat das „Konzert zur Adventszeit“ des Musikvereines Lochau im stimmungsvollen Ambiente der Pfarrkirche Franz Xaver. Das ausdrucksstarke, abwechslungsreiche Programm begeisterte einmal mehr die zahlreichen Besucher.

Unter der bewährten Leitung von Kapellmeister Harald Schele standen festliche blasmusikalische Klänge mit Stücken wie The Wishing Well, Camille, The Promise of Living, You Raise Me Up, In a Gentle Rain oder A Christmas Festival im Mittelpunkt. Als Solisten brillierten David Schmid auf dem Flügelhorn und Volker Stefani auf dem Tenorhorn sowie die junge Emely Schele mit einem Präludium von J.S. Bach an der Orgel.