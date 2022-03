Festliche Bläser zur Mittagszeit

Studierende des Landeskonservatoriums verzauberten zur Mittagspause im Montforthaus

FELDKIRCH Die Zuhörer im Montforthaus begaben sich auf der ersten Frühjahrsausgabe des diesjährigen Konzerts am Mittag auf kammermusikalische Reise vom 16. bis ins 21. Jahrhundert, von der Renaissance bis zum modernen Hornsextett. Dabei bewiesen die Studierenden der Klasse Michael Pescolderung am Vorarlberger Landeskonservatorium ihr Gespür für eine ebenso gefühlvolle wie festliche Interpretation der gespielten Werke.

Zum Einstieg ließ das Brass Ensemble vier feierliche Bläserstücke von der Renaissance bis in die Romantik erklingen. Mit Tilmann Susato, Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy kamen sowohl berühmte wie weniger bekannte Komponisten und die Vertonung eines Gedichts Joseph von Eichendorffs zur Darbietung.

Dank der Zusammenarbeit von Montforthaus und Landeskonservatorium wird etwa einmal im Monat ein „Konzert am Mittag“ im Montforthaus aufgeführt. Das nächste Konzert findet am Dienstag, 03.05.22, 12:15 mit der Kammermusikklasse von Professor Klaus Christa statt. Weitere Termine sind der 07.06. und der 21.06. Der Eintritt ist frei. HE