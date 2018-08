Festivalstart wie aus dem Bilderbuch

Gute Stimmung in Lustenau

7.000 Festivalbesucher feierten am Donnerstag zu Bands wie Turbobier, Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi und Bilderbuch den Auftakt zum 29. Szene Openair am Alten Rhein in Lustenau.

Um kurz nach Mittag öffnet Festival-Chef Hannes Hagen (45) die Tore zum 29. Szene Openair. “Jetzt kann’s losgehen,” meint er zu “VN”-Redakteurin Tanja Güfel, die vor Ort Eindrücke des Festivals aufzeichnet. Tausende Fans strömen auf das Festival-Gelände und beginnen mit dem Aufbau ihrer Wochenendquartiere.

Neue Szene-Bühne Bereits am Nachmittag locken Sängerin Georgy und die Vorarlberger Band Gab & Gal die ersten Fans vor die Hauptbühne. Nebenan auf der neuen Szene-Bühne bringen Newcomerin Mona Ida, Out of Frame und Bands des Jazzseminars die Zuschaer zum Tanzen.

Während die Sonne untergeht füllt sich die Fläche vor der Hauptbühne und mit den Auftritten der Wiener Punk-Rocker Turbobier und der deutschen Alternative-Band Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi gibt es dort kein Halten mehr.

Fulminanter Abschluss Als krönender Abschluss befeuern Bilderbuch, ein der derzeit erfolgreichsten und angesagtesten Bands Österreichs die Bühne mit Hits wie “Maschin” oder “Bugalow”.

Hannes Hagen zieht am Abend eine positve Bilan des ersten Festivaltages: “Es war der meistbesuchte Donnerstag in der Geschichte des Szene Openairs”. Und auch beim Blick auf die Wetterprognose für den heutigen Tag kommt Freude auf: es gibt jede Menge Sonnenschein.