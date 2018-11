Festival der Knastmusik

Mit einem Bandwettbewerb für Gefängnismusiker will eine Haftanstalt auf der indonesischen Insel Bali den Insassen neue Chancen bieten.

Beim ersten Knastmusikfestival auf der indonesischen Insel Bali gingen am Wochenende 13 Bands aus sieben Haftanstalten ins Rennen. Darunter auch die Gruppe Antrabez – ein Kürzel für Anak Terali Besi – zu deutsch etwa “Kind der Eisengitter”.

“Wir hoffen, dass wir die Anerkennung der Menschen draußen gewinnen können, vielleicht erreichen wir sogar ein internationales Publikum. Wir würden gerne als Vorbilder für die Gesellschaft dienen, nicht nur in Indonesien, sondern auch in Übersee. Das System, das wir hier entwickelt haben, hilft Leuten, die den rechten Weg verloren haben, in die Gesellschaft zurückzukehren. Und wenn sie wieder draußen sind, haben sie eine Fähigkeit gelernt.”