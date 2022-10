Festabend für den Altbürgermeister

Für das politische Engagement wurde Manfred Flatz mit dem Ehrenrings belohnt.

In der Gemeinde Schwarzach gab es mit Adronika Ortner, Pfarrer Hefel, Josef Vonach, Hans Hefel und Helmut Leite bislang fünf Ehrenringträger. Seit einigen Tagen vergrößerte sich diese Zahl auf sechs, denn nach einstimmigem Beschluss der Gemeindevertretung wurde nun auch Altbürgermeister Manfred Flatz diese Ehre zuteil. Im Beisein von Landtagspräsidenten Harald Sonderegger, Alt-Landesrat und VN-Ombudsmann Erich Schwärzler, Vizebgm. Anita Pluschnig sowie zahlreichen Gemeindevertretern, Bgm. Walter Moosbrugger (Bildstein), Vizebgm. Angelika Moosbrugger (Wolfurt) oder den Altbürgermeistern Egon Troy und Judith Schilling-Grabher (Bildstein) sowie Hans Bertsch (Kennelbach), Mitgliedern der Verwaltung und Abordnungen der Ortsvereine überreichte Bürgermeister Thomas Schierle seinem Vorgänger die hohe Auszeichnung.

Nachdem die Bürgermusik den Jubilar trotz Regen zuhause abgeholt hatte, traf der Geehrte gemeinsam mit Gattin Hildegard und seinen vier Töchtern im Saal des Hofsteigers gleich neben dem ehemaligen Amtssitz ein. In der Laudatio zeigte das aktuelle Gemeindeoberhaupt wichtige Eckpunkte der neun Jahre dauernden Bürgermeisterzeit von Manfred Flatz auf. Dem Mathematiklehrer, der seinen Lehrerberuf zugunsten der Gemeindepolitik 2010 an den Nagel hängte, lag etwa die Sanierung des Budgets bei gleichzeitigem Ausbau von Gemeindekooperationen sowie Kinderbetreuungseinrichtungen sehr am Herzen.