Fest des Hl. Gebhard am 27. August, 10 Uhr

Der Gebhardsberg ist ein wunderbarer Ort über der Stadt. Seit langer Zeit ist er das Ziel vieler Wallfahrer und Wanderer, die mit Ihrem Dank, Ihren und Anliegen zum Hl. Gebhard, dem Patron unserer Diözese und des Bodenseeraumes, kommen.

1821 – vor 200 Jahren – wurde das „rote Türmle“ errichtet. Gut sichtbar und beleuchtet wirkt es gerade in der Nacht wie ein Zeigefinger, der nach oben weist und uns einlädt, unsere Anliegen Gott anzuvertrauen.

Am Freitag, 27. August begeht die Katholische Kirche Vorarlberg wieder das Fest ihres Diözesanpatrons, des Hl. Gebhard. Zusammen mit Bischof Benno Elbs feiern wir um 10 Uhr eine festliche Eucharistiefeier im Burghof (bei Schlechtwetter in der Kapelle). Die musikalische Gestaltung übernimmt ein Bläserensemble.

Vom 28. August bis 3. September laden wir in der „Gebhardswoche“ zur täglichen Messfeier - auch am Sonntag - um 9 Uhr in die Kapelle ein.