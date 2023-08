Fernsehsender warnt jetzt vor Otto Waalkes Witzen

Zum 75. Geburtstag von Komiker Otto Waalkes bietet der WDR einen nostalgischen Blick zurück: Die "Otto Waalkes Show" aus den 70er Jahren ist in der WDR-Mediathek verfügbar. Doch der Sender warnt vor Ottos Witzen.

WDR-Warnung vor Otto Waalkes' Humor

Seit Jahrzehnten sorgt Otto Waalkes für Lacher im deutschen Fernsehen. Seine einzigartige Komik hat Generationen von Zuschauern zum Schmunzeln gebracht. Anlässlich seines 75. Geburtstags öffnet der Westdeutsche Rundfunk (WDR) sein Archiv und präsentiert die legendäre "Otto Waalkes Show" aus den 70er Jahren in seiner Mediathek. Doch mit der Nostalgie kommt auch eine Warnung: "Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung", so der Sender.

Kulturelles Erbe oder überholte Normen?

Der Grund für die Warnung liegt in einigen der Witze, die Otto Waalkes in der Show gemacht hat. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Normen und Sensibilitäten im Wandel begriffen sind, könnten einige der Scherze über ethnische Minderheiten und Frauen nicht mehr dem heutigen Zeitgeist entsprechen. Der WDR erklärt, dass die Sendung in ihrer ursprünglichen Form gezeigt werde, aber sie könne Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung enthalten. Diese Einblendung zu Beginn soll die Zuschauerinnen und Zuschauer sensibilisieren und das Format in den Kontext seiner Entstehungszeit einordnen.