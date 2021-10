Ferlach darf für den Meister Hard kein Stolperstein sein

Im Auswärtsspiel in Kärnten beim noch punktelosen Schlusslicht hat Jönsson-Truppe zwei Zähler eingeplant.

Nach dem vergangenen spielfreien Wochenende aufgrund des Freiloses in der 1. Runde des ÖHB-Cups führt das nächste Duell in der HLA MEISTERLIGA die Roten Teufel nach Ferlach. Nur noch zwei Partien sind am 7. Spieltag des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs am kommenden Wochenende zu bestreiten: Bregenz Handball empfängt die HSG Holding Graz am Samstag in der Handballarena Bregenz-Rieden. Einen Tag zuvor machen sich die Roten Teufel auf den Weg nach Ferlach. Bereits im letzten Auswärtsspiel, am 1. Oktober gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol, konnten die Harder zwei Punkte mit ins Ländle bringen. Diese Serie wollen sie auch am Freitagabend fortführen.