Ferlach darf für Meister HC Hard kein Stolperstein sein

Im Heimspiel trifft die Jönsson-Truppe auf das Team aus Kärnten.

Aufgezeigt hatte der SC kelag Ferlach in den letzten Jahren. Heuer blickt man bislang auf eine durchwachsene Saison. Mit vier Punkten sind die Kärntner Schlusslicht der Liga. Man plant bereits offen mit dem Abstiegs-Playoff, will mit Neo-Trainer Risto Arnaudovski noch so viele Punkte wie möglich dorthin mitnehmen. Am Wochenende geht es zu Tabellenführer ALPLA HC Hard, dem man in der Hinrunde vor Heimpublikum ein 25:25 abringen konnte.