Ferienzeit ist Familiensommerzeit

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Dornbirn in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

„Nach einem turbulenten Schuljahr stehen nun die Ferien vor der Tür. Eine Zeit, die immer mit viel Freude, aber auch mit großen Herausforderungen in der Betreuung verbunden ist, in diesem Sommer vielleicht mehr denn je“, freut sich Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann den Familien den neuen Familiensommerkalender vorstellen zu dürfen. Die bunt gestalteten Freizeitaktivitäten werden auch in diesem Jahr von verschiedenen Dornbirner Vereinen und Initiativen unterstützt und von der Abteilung „Familien, Kinder und Schulen“ koordiniert. Den Auftakt macht dabei der erste wöchentliche Spielenachmittag am 7. Juli. Es folgen rund 150 Termine aus den Bereichen Sport und Bewegung über Kunst, Theater und Tanz bis zum Forschen und Entdecken.