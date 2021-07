Ferienstimmung in Österreich

Junge Menschen verraten ihre persönlichen „places to be“ in ganz Österreich.

Der Sommer in Österreich kann so schön sein! Jedes der neun Bundesländer ist gespickt mit Highlights, die darauf warten, entdeckt zu werden. Die heißesten „places to be“ wurden gesammelt und unter jugendkarte.at/öurlaub veröffentlicht. Auch 45 Jugendliche aus Vorarlberg haben bis Mitte Juni ihre Tipps zu ihrem spannendsten Abenteuer abgegeben – vom schönsten Sonnenaufgang in den heimischen Bergen bis zum angesagtesten Badestrand am Bodensee.