Ferienspaß in Schwarzach

Seit 19 Jahren organisieren die Gemeinde und Vereine ein buntes Kinderprogramm.

Nicht nur, aber besonders für Monika Raid gehört der „Ferienspaß“ seit nicht weniger als 19 Jahren zum fixen Jahresprogramm. Federführend gestaltet die langjährige Gemeinderätin Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches Ferienprogramm: „In Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen können wir stets allerhand Verschiedenes bieten. Zudem können die Kinder spielerisch in die Vereine hineinschnuppern, was denen wiederum in weiterer Folge zugutekommt.“ Am vergangenen Wochenende etwa lud die „Schliefer Fasnatzunft“ zum Spielenachmittag an den Kiesfänger, einem speziell im Sommer beliebten Ort direkt an der Schwarzach. Fast 40 Kinder folgten der Einladung des Teams rund um Obmann René Winkel und Organisatorin Nadja Eiler. An verschiedenen Stationen – von Dart über Federball bis hin zu Geschicklichkeitsspielen – konnten sich die Mädchen und Burschen bei strahlendem Sonnenschein verweilen, ehe es am Ende im Beisein von Bürgermeister Thomas Schierle, Pfarrer Paul Burtscher und der designierten Vorarlberger Faschingszunftpräsidentin Barbara Lässer auch noch einen Schatz mit Süßigkeiten zu finden galt.