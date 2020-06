Ferienspaß in der Götzner Schülerbetreuung

Trotz Corona wartet auf die Schüler in Götzis wieder ein vielseitiges Sommerprogramm.

Auch in diesem Sommer bieten die Häuser der Generationen für Volksschulkinder wieder ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm an. Während der Zeit in der Ferienbetreuung wird die Kreativität der Kinder gefordert und gefördert. Sie haben die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Auch Spiele und Bewegung kommen nicht zu kurz. Gemeinsam erleben die Kinder eine tolle und abwechslungsreiche Zeit. Der Anmeldeschluss für die Ferienbetreuung in den Sommerferien 2020 wurde aufgrund der Maßnahmen gegen das Corona-Virus auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Ferienbetreuung findet dabei vom 13.7. bis zum 31.7. und vom 17.8. bis zum 11.9. vormittags/nachmittags oder ganztägig, mit und ohne Essen statt. Alle Infos dazu und die Anmeldemöglichkeit gibt es auf der Webseite der Marktgemeinde unter www.goetzis.at MIMA