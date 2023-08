Ferienspaß beim „SPARK7 Fußball Nachwuchs Camp“ in Lochau

Lochau. Fußball pur im Stadion Hoferfeld! Trainingseinheiten, Turnierspiele und ein attraktives Rahmenprogramm, rund 60 Buben und Mädchen im Alter von sieben bis 13 Jahren waren in diesem Jahr beim „SPARK7 Fußball Nachwuchs Camp“ in Lochau mit dabei.

An fünf Tagen sorgte ein bewährtes Team mit insgesamt 16 Nachwuchstrainern, Betreuern und Kaderspielern des SV typico Lochau rund um die Organisatoren Daniel Reichart, Dalibor Martinovic, Christian Ill und Thomas Ernst täglich von 9.30 bis 16 Uhr auf dem Fußballplatz für ein abwechslungsreiches Programm. Aktiv vor Ort auch die VFV-Frauenreferentin und Auswahltrainerin Sonja Baldauf. Der Ball in allen seinen „Variationen“ stand da natürlich im Mittelpunkt. Und trotz des schlechten Wetters mit viel Regen gerade in dieser Sommerwoche hatten die Kinder jede Menge Spaß.