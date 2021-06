Ferienprogramm für den Sommer 2021

Die Gemeinde Nüziders hat dieses Jahr wieder ein Ferienprogramm zusammengestellt und hofft, dass trotz Covid-19, ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann.

Neben dem Abenteuer Sportcamp werden Nano mit seiner mobilen Zirkusschule, Marina Rützler mit der SommerTANZ Woche und Monika Hehle mit kreativen „Wild im Wald - Wochen“ heuer erstmals die Wirtschaft im Walgau mit einer Ferienbetreuung „Abenteuer & Handwerk“ - natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsrichtlinien - versuchen, die Kinder bestmöglich zu unterhalten und zu betreuen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitmachen und natürlich schöne erholsame Ferien!

Montag - Freitag, 19. – 23. Juli 2021, 09.00 – 12.00 Uhr

Montag - Freitag, 16. – 20. August 2021, 09.00 – 12.00 Uhr

Wild im Wald Naturerkundungswoche mit Monika Hehle

Diesen Sommer geht es wieder los mit „WILD im WALD“!

Am Rätseltag lösen wir Rätsel und knobeln an geheimen Coden. Am Hindernis- und Geschicklichkeitstag springen wir oben drüber und kriechen unten durch, wo es nur geht. An den Bautagen entstehen kleine Boote und große Hütten. Und natürlich gibt es am Ende wieder den Badehosen- und Grilltag. Bei schlechtem Wetter wird daraus der Gummistiefel- und Pfützenhüpftag.

Ausrüstung: feste Schuhe, Kleidung, die euch schützt und schmutzig werden darf, guuute Jause, Sitzunterlage.

Teilnehmen können Kinder im Alter von 5 - 11 Jahren - Treffpunkt bei der Mittelschule -

Kursbeitrag: EUR 50,00; Anmeldung T. 62241-80 oder E-Mail: service@nueziders.at

Beide Termine sind bereits ausgebucht!

Montag - Freitag, 26. – 30. Juli und 02. – 06. August 2021, 09.00 – 16.30 Uhr

ABENTEUER SPORTCAMP

Die Kinder können sich in der vielseitigen Camp-Woche in den verschiedensten Sportarten austoben und dabei in viele neue Sportarten hineinschnuppern. Die Programmpalette reicht von spektakulären Highlights wie Kistenklettern oder diversen Geländespielen bis zu allen möglichen Ballspielen. Mit Spielwitz und immenser Kreativität gibt es traditionelle Teamsportarten wie Fußball, Hockey, Handball, Volleyball, Basketball in zahlreichen Variationen. Egal ob „Wackelpudding“, „Ketchup-Fleck“, „Lawine“ „Fliegender Holländer“, Kickboarding oder Sportarten aus aller Welt - Kindern im Alter von 6 - 14 Jahren wird Spaß an Sport und Bewegung vermittelt. Beim Mittagessen wird darauf geachtet, dass die Kinder durch eine ausgewogene Ernährung Energie für die Sportstunden haben.

Anmeldung unter www.abenteuer-sportcamp.at

Montag - Freitag, 09. – 13. August 2021, 09.00 – 12.30 Uhr

Experimente, Handwerk & Co – WIRTSCHAFT IM WALGAU

Tauche ein in die fabelhafte Welt des Handwerks!

Erlebe Handwerk hautnah und entdecke deine Talente: Nach dem tollen Erfolg im letzten Jahr macht das WiWa- Feriencamp „Experimente, Handwerk & Co“ in diesem Sommer auch erstmals in Nüziders Station.

Dabei wird ein abwechslungsreiches Angebot rund um das Thema MINT - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - geschaffen. darüber hinaus gibt es einen zweitägigen Handwerksschwerpunkt in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen.

Für Mädchen und Buben von 8 – 12 Jahren, Kosten: EUR 20,00 pro Tag (incl. Jause und Getränke) - Anmeldung T. 62241-80 oder E-Mail: service@nueziders.at

Montag - Freitag, 23. – 27. August 2021, 09.00 – 12.30 Uhr

20. Nüziger Zirkuswoche

mit NaNo und seiner mobilen Zirkusschule 20.

Willst du einmal Zirkusluft schnuppern, jonglieren, balancieren, kreativ sein, viel Spaß haben und dich dabei amüsieren? Dann komm doch in die Zirkusschule, wo du Kunststücke mit Tüchern, Bällen, Ringen, Keulen, Tellern, Pois und Diabolos lernst.

Das Balancieren kannst du auf der chinesischen Laufkugel oder dem Rola Bola üben, aber auch am Einrad, Hocheinrad und an Trickrädern kannst du dich versuchen. Und ein bisschen Zaubern darf natürlich auch nicht fehlen. Wir freuen uns auf dich.

Für Kinder von 7 bis 15 Jahren.

Anmeldungen direkt bei Christoph Heinzle alias NaNo unter Tel. 0650 5995665 (abends)

oder hallo@zirkusnano.at

Montag - Freitag, 30. August – 03. September 2021

Sommer TANZ Woche mit Marina Rützler

Du hast Lust, dich zu bewegen? Die neusten Hits sind genau

dein Ding? Tanzen macht dir jede Menge Spaß? Dann komm

zu den Tanztagen in Nüziders!

Spaß und Freude an der Bewegung stehen neben Kreativität und Rhythmusgefühl im Vordergrund. Nach dem Aufwärmen üben wir verschiedene Schritte durch den Raum und erlernen und gestalten gemeinsam eine tolle Choreografie.

Marina Rützler ist ausgebildete Tanzpädagogin und absolvierte ihr Studium in Wien und Stockholm. Sie ist als freischaffende Tänzerin und Tanzpädagogin tätig und unterrichtet zahlreiche Kurse in Jazz, Modern und Ballett in Wien und leitet regelmäßig Workshops in ihrer Heimat Vorarlberg. Bei den Sommertanztagen freut sie sich auf viele bewegungsfreudige und tanzbegeisterte Minis, Kids & Teens!

Teens 11-14 Jahre: 09.30 - 10.45 Uhr

Kids 7-10 Jahre: 10.45 - 12.00 Uhr Minis 4-6 Jahre: 12.00 - 13.15 UhrWo: Gymnastikraum SMS Nüziders - Kursbeitrag: EUR 35,00

Anmeldung (Name und Alter) bis spätestens 23. August:

rutzlermarina@gmail.com (Betreff „Tanzwoche Nüziders“) oder Tel. 0650/3459313