Ferienlager mit „COVID-19-Abstand-Abschluss-Konzert“ der Jungmusik Lochau

Lochau. Unterhaltende Blasmusik und viel Applaus von den zahlreichen Besuchern, das bestens gelungene „COVID-19-Abstand-Abschluss-Konzert“ in der Festhalle war für die Lochauer Musikvereinsjugend der krönende Abschluss des 30. Ferienlagers in Hittisau.

„Es war mit Baby-Elefant-Abstand das allerbeste Ferienlager“, so die 35 Jungmusikanten in Ausbildung und ihre 13 Betreuer für den Unterricht und das Kulinarium im Rückblick auf eine sehr abwechslungsreiche COVID-19-Lagerwoche mit viel Musik, Spaß und Unterhaltung.

Speziell geht es hier alljährlich um eine intensive Aus- und Weiterbildung der Musikantenlehrlinge. So standen vorwiegend Register- und Orchesterproben für das große Abschlusskonzert auf dem Stundenplan. Und dies alles, laut den umfangreichen Corona-Bestimmungen, in doppelter Ausführung, um überall den geforderten Baby-Elefant-Abstand zu wahren – zwei Altersgruppen, zwei Probenlokale, zwei Orchester oder zwei Dirigenten. Daneben blieb natürlich noch viel Zeit für verschiedene Freizeitaktivitäten und die entsprechende Gemeinschaftspflege.

Vor einer tollen Kulisse zeigten die jungen Musikanten beim gemeinsamen Abschlusskonzert „mit Baby-Elefant-Abstand“ all das, was sie zusammen mit ihren Betreuern in diesem mehrtägigen Ferienlager in Hittisau erarbeitet und gelernt hatten. Die Konzertbesucher zeigten sich „mit Abstand“ begeistert und sparten nicht mit Applaus. Und nach dem finalen „Lagertanz“ gratulierte auch Vorstand Wolfram Baldauf allen Mitwirkenden zum tollen Auftritt und bedankte sich beim gesamten Team für die erfolgreiche Arbeit.