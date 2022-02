Ferienjob für den Sommer gesucht?

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich zu bewerben – mit der aha card gibt es vergünstigte Bewerbungsfotos.

Ein Ferialjob ist nicht nur eine gute Möglichkeit, sein Taschengeld aufzupolieren, sondern auch erste Erfahrungen in der Arbeitswelt oder in einem bestimmten Berufsfeld zu sammeln. Wer auf der Suche nach einem Sommerjob ist, sollte sich jetzt bewerben. Tipps zur Ferialjobsuche und ein Quiz rund um Ferienjobs finden Jugendliche unter www.aha.or.at/ferialjob. Ein professionelles Foto, das sie der Bewerbung beilegen können, bekommen sie mit der aha card jetzt zum halben Preis. Die Aktion läuft in bestimmten Fotostudios in Vorarlberg vom 7. bis 28. Februar 2022 – alle Infos zu den teilnehmenden Betrieben finden sie unter www.aha.or.at/aha-card-bewerbungsfotoaktion.