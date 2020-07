Ferienhaus in Schutzgebiet beschäftigt Volksanwalt

Es geht um das Bauvorhaben eines ehemaligen ÖVP-Politkers im Natura-2000-Schutzgebiet "Klostertaler Bergwälder". Offenbar wurde ein illegaler Schwarzbau nachträglich umgewidmet - darüber hinaus ohne naturschutzrechtliches Verfahren.

Ohne Baubewilligung gebaut

Fläche nachträglich umgewidmet

Im Jahr 1993, also fünf Jahre nach Beginn der illegalen Bautätigkeit, widmete die Stadt Bludenz, laut Wirtschaftspresseagentur, die etwa 50 Quadratmeter große Grundfläche für das nach wie vor nicht bestehende Ferienhaus von "Freihaltefläche Landwirtschaft" in "Baufläche-Wohngebiet/Ferienhaus" um. Sie tat dies trotz des Umstandes, dass der damalige Natur- und Landschaftsschutz-Amtssachverständige beim Land Vorarlberg noch 1990 meinte, man müsse "Ferienhäuser in dieser Lage aus grundsätzlichen Erwägungen" ablehnen. Er beurteilte folglich auch die Errichtung eines Ferienhauses an genau dieser Stelle negativ und schlug eine Bausperre für das gesamte Gebiet vor.