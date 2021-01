Ferienbetreuung für Bludenzer Kinder

Bludenz. Nach einem ersten herausfordernden Schul-Halbjahr stehen schon in wenigen Wochen die Semesterferien vor der Tür.

Das Betreuungsangebot richtet sich dabei in erster Linie an jene Familien, die in den Semesterferien keine Möglichkeit für eine Betreuung zuhause haben. Die Ferienbetreuung findet vom 8. bis 12. Februar 2021 in der Volksschule Obdorf statt. Coronabedingt gibt es kein fixes Ferienprogramm. Die Anmeldung zur Semesterferienbetreuung erfolgt zudem nicht wie gewohnt vor Ort im Rathaus, sondern wird online abgewickelt. Das dafür benötigte Formular kann unter wwww.bludenz.at/ferienbetreuung heruntergeladen werden. Der Anmeldebogen muss anschließend bis spätestens Freitag, 29. Jänner, ausgefüllt per Mail an familie@bludenz.at gesendet werden. Dabei ist zu beachten, dass für jedes Kind, das zur Ferienbetreuung angemeldet wird, ein eigenes Anmeldeformular auszufüllen ist. Die Anmeldebestätigung sowie Informationen zu den Zahlungsmodalitäten erhalten die Eltern nach wenigen Tagen ebenfalls per Mail. Die Anmeldung ist erst nach Zahlungseingang gültig.