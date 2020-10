Ferienbetreuung - Erfolgreiche Premiere im Gebiet REGIO Klostertal-Arlberg

Frühmorgens im Schattenhalb: alles ist noch ruhig. Langsam erwacht der Tag. Die Vögel zwitschern. Verschlafene Kinder, mit Rucksack bepackt, trudeln nach und nach im Gelände der OASE-K77 in Klösterle am Arlberg ein. Alle da?

Dann her mit Taschenmessern und Holzstücken. Der sichere Umgang mit dem Messer will aber erst gelernt sein, denn so einfach ist das mit dem Schnitzen gar nicht wie es aussieht. Und schon bald lässt sich erahnen, was da voller Eifer angefertigt wird: nämlich eine Gabel. Pünktlich zum Mittagessen ist sie fertig. Wobei, das Essen muss ja noch gekocht werden. Also nichts wir ran ans Gemüse schneiden und Wasser aufsetzen. Aber zuerst muss noch das Feuer gemacht werden, auch das will gelernt sein. Bei der schattigen Kochstelle im Wald lässt es sich gut verweilen. Und endlich sind sie fertig, die köstlichen Spaghetti. Das schmeckt natürlich doppelt so gut.

Spannende Sommerferien

So ging es die ganzen Sommerferien über, denn rund 50 Mädchen und Buben aus der gesamten Region von Außerbraz bis nach Lech verbrachten abwechslungsreiche Tage in der OASE-K77 in Klösterle am Arlberg. Mitunter gab es schon gleich nach einer Woche Nachbuchungen, weil es so „cool“ war. Jeder einzelne Tag wurde im Freien verbracht, auch bei Wind und Wetter – hier bot das Tipi mit der Feuerstelle den nötigen Schutz. Aber wie kam es eigentlich zu diesem Feriensommer mit der Ganztagsbetreuung?

Kurzfristiges Projekt

Die anstehenden Sommerferien brachten durch das Corona-Virus besondere Herausforderungen für viele Familien mit sich. Nachdem schon Urlaubstage konsumiert wurden fehlten diese für die anstehenden langen Sommerferien. Als Familienentlastung konnte die REGIO Klostertal-Arlberg – recht kurzfristig – eine Ganztagesbetreuung mit umfangreichen Outdoor-Programm für 7 bis 14jährige Kinder organisieren.

Mit dem Veranstalter „Natur-Erlebnis-Raum OASE-K77“ unter der Leitung von Thomas Knödler wurde ein optimaler Partner vor Ort mit ins Boot genommen und so fand die Betreuung beim Gelände der Kulturhalle statt. Die angrenzenden Bäche und Wälder sowie das Natur-Schwimmbad und der Bogenparcours boten alle Möglichkeiten für das große Outdoor-Abenteuer. Somit stand spannenden Tagen nichts mehr im Wege: es wurde gemeinsam geschnitzt, gekocht, gebastelt und bei großer Hitze im Badeteich das kühle Nass genossen

Zufrieden und dankbar Viele Eltern waren über dieses kurzfristige und „geniale“ Angebot sehr froh und sie würden ihre Kinder auch im nächsten Jahr wieder anmelden. Vor allem das spannende und umfangreiche Programm begeisterte und die Abenteurer fielen am Abend immer müde ins Bett. Die Kinder den Tag bzw. die Woche über gut versorgt zu wissen erleichterte den Alltag vieler Mütter und Väter. Alles in allem zeigten sie sich sehr zufrieden und sind dankbar für den Einsatz und das Engagement der REGIO Klostertal-Arlberg.

Nicole Auer – Klösterle: Durch die Zusammenarbeit der REGIO Klostertal-Arlberg mit dem Team der OASE-K77 war die Sommerbetreuung 2020 eine perfekte Unterstützung, welche sehr gut organisiert war. Wir nutzten das Angebot an zwei Tagen in der Woche, und dies den ganzen Sommer über. Die Tage in der Natur zu verbringen war für unseren Sohn ein gelungenes Abenteuer. Kontrolliertes Feuer machen, Werken mit Speckstein, der behutsamen Umgang mit Pfeil und Bogen u.v.m. waren neue und aufregende Projekte, die den Kindern beigebracht wurden.

Auch Melanie Kargl-Kasper – bei der REGIO für die Abwicklung und Betreuung von Projekten zuständig – ist erleichtert über den geglückten Sommer: „Fast täglich trudelten neue Anmeldungen, Fragen sowie Nachbuchungen ein. Es war den ganzen Sommer über was los im REGIO-Büro und ich hatte viel Kontakt zu Eltern aus der gesamten Region“.

Bürgermeister Martin Burtscher – Dalaas: „Es ist sehr erfreulich, dass es möglich war so kurzfristig einen kompetenten Partner für diese regionale Sommerbetreuung zu engagieren. Als Entlastung für die Familien war das Angebot sowohl zeitlich als auch finanziell sehr fair.