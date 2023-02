Ferienbeginn in fünf Bundesländern: Verkehrschaos erwartet

Der Ferienbeginn dürfte am Wochenende für die üblichen Verkehrsprobleme auf den Straßen sorgen.

Der Ferienbeginn in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg), sowie in weiten Teilen Tschechiens, als auch das Ferienende in Wien und Niederösterreich wird sich im Verkehrsgeschehen niederschlagen. Nach den Schneefällen am letzten Wochenende ist auch mit regem Verkehr in niedrig gelegenen Skigebieten, wie dem Semmering in der Nähe von Wien, zu rechnen.