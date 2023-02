Achtung - Ab 1. Februar nur mehr "Purpur" gültig!

Ab dem 1. Februar 2023 gilt nur mehr die neue digitale Vignette oder die Klebevignette in der Farbe Purpur auf österreichschen Autobahnen und Schnellstraßen.

Die Vignette für das Jahr 2022 ist am 31. Jänner ausgelaufen. Bis Mittwoch, dem 1. Februar, hätten sich somit alle Pkw- und Motorradfahrer sowie Fahrer von leichten Wohnmobilen die neue Vignette anschaffen müssen. Die Jahresvignette 2023 kostet für Pkw 96,40 Euro und für Motorräder 38,20 Euro.

Digitale Vignette

Zusätzlich dazu sind 10-Tages und 2-Monatsvignetten erhältlich. Die digitale Vignette hat normalerweise eine Wartefrist von 18-Tagen. Bei ARBÖ-Prüfzentren können diese jedoch mit sofortiger Gültigkeit gekauft werden. In Vorarlberg findet man diese in Bregenz und in Feldkirch.