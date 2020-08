Ferienabstecher zu cleveren Vierbeinern

Die Kinder in der Ferienbetreuung Haselstauden erlebten einen tierischen Vormittag.

Vorangegangen war „Gerda´s Show“ aber eine spannende Agility-Vorführung bei der Koki & Co. demonstrierten, was sie ins Sachen Gehorsam und Longieren so alles draufhaben. Auch die 17 Kinder wurden zum aktiven Mitmachen eingeladen, was angesichts ihrer entzückenden Partner und „Schlauberger“ auf vier Pfoten absolut kein Problem darstellte. Die kleinen Besucher lernten dabei viel über Körpersprache und durften die Hunde selbst(bewusst) über den Parcours führen. Die Begeisterung war bei allen groß, vor allem wie brav die Tiere waren. Ein lautes Raunen ging auch durch die Runde, als Malteserdame Bella auf Fingerzeig bellte.

„Wir finden es ganz toll, dass wir auch Übungen machen durften. So haben auch einige die vorher etwas ängstlich waren, die Scheu vor den Hunden verloren“, erklärte Balthasar. Für ihn und seine Kollegen in der Ferienbetreuung war der Vormittag auf dem Hundesportplatz wieder ein ganz besonderes Highlight und dafür gab es ein großes Dankeschön an die Betreuerinnen Rosi Schwer und Claudia Zerjav. „Wir sind natürlich sehr bemüht, dass wir den Kindern in der Betreuung immer wieder nette Abwechslung bieten können“, betonte Rosi Schwer. Nach Gipspilze basteln, Actionpainting, einem Duschgel- und Salbenworkshop und Ausflügen in die Natur konnte man auf jeden Fall sagen: „Mission Hunde-Abenteuer gelungen“.