Ferien- und Freizeithotspots in Gisingen werden modernisiert

Waldbad und Waldcamping bekommen grünes Licht bei Grundsatzbeschluss.

FELDKIRCH Die Gebäude im Waldbad Gisingen sowie im Waldcamping Feldkirch sind in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Um die Attraktivität dieser wichtigen Freizeiteinrichtungen längerfristig zu sichern, wurde in der letzten Sitzung der Stadtvertretung Feldkirch der Grundsatzbeschluss gefasst, die Hochbauten beim Waldbad und Waldcamping zu erneuern sowie die Campingfläche zu erweitern.

Im heurigen Jahr wurde von einem Camping-Fachplaner eine Benchmark-Analyse erstellt, die zum Ergebnis kam, dass der bestehende Standort in Gisingen die Bestvariante darstellt, aufgrund der Nähe zum Waldbad und der guten Erreichbarkeit der Innenstadt, aber auch, weil Erweiterungsmöglichkeiten gegeben sind. Neben einer flächenmäßigen Erweiterung des Campingplatzes um rund 4500 Quadratmeter, sollen auch eine Gastronomie, ein Minimarkt und ein kleiner Wellnessbereich am Standort in Gisingen errichtet werden.