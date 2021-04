Fensterpoesie bringt Freude in den Alltag

Zuerst war es Verena Marte vom Kreativ-Kollektiv Mohap, die in der Kaiser-Franz-Josef-Straße Aufmerksamkeit erregte. Gekonnt schrieb sie in die dafür vorgesehenen Schaufenster die vom W*ORT ausgesuchten Texte.

Lustenau Bereits seit einer Woche können nun diese „Elfchen“, „Haikus“ und „Akrostichons“ zum Thema Brücke gelesen, studiert oder diskutiert werden. Im Rahmen des Projekts #fensterpoesie, initiiert von Gabi Hampson vom W*ORT und Frauke Kühn von literatur.vorarlberg netzwerk und unterstützt von der Kulturabteilung der Gemeinde , wurden zehn Vorarlberger Autorinnen und Autoren zum Mitwirken eingeladen. „Die Brücke erlaubt es uns, mit dem Gegenüber in Austausch zu kommen, sie verbindet, wurde oft gemeinsam erbaut und hilft uns dabei, Themen, Hindernisse, natürliche Schranken zu überwinden – insofern erscheint uns der Begriff als inhaltlicher Ausgangspunkt für den Projekt-Gedanken geradezu perfekt“, skizziert Frauke Kühn, Geschäftsführerin des literatur:vorarlberg netzwerk das Leitbild des Lustenau-Projekts.

Auch in der Zusammenarbeit ging es in diesem Projekt um das Bauen von Brücken. Gemeinderätin Evi Mairer möchte durch das Projekt MITwirken, gemeinsam mit dem W*ORT, Lustenau zum Blühen bringen indem sie aufzeigt, wie Nähe unter Einhaltung der geltenden Regeln möglich ist. So luden sie auch die Bevölkerung zum Dichten ein und schlugen eine Brücke zwischen den zwei Projekten. Neben den Texten der Literaturschaffenden sind auch solche von jungen Schreibenden zu lesen, die mit großer Freude und Eifer dabei waren, wie auch folgende Statements vermitteln: