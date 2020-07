Feminine Handwerkskunst

Kunsthandwerksmarkt „Weibliche Welt“ begeisterte bei Kaiserwetter.

FELDKIRCH „WomenCraftLink“ ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, altes Handwerk und Traditionen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Vergangenen Samstag verwandelte sich die Feldkircher Innenstadt in einen kunstsinnigen Marktplatz. Verteilt an zahlreichen Stellen präsentierte der Kunsthandwerksmarkt „Weibliche Welt“ handgemachte Unikate. In früheren Zeiten wurden Dinge des täglichen Bedarfs in mühevoller Handarbeit hergestellt. „Moderne Verfahren und auch gehobene Ansprüche verdrängen immer mehr diese Handwerkskünste. Wir sind bemüht, dieses alte Handwerk weiterleben zu lassen und Handwerkerinnen und Künstlerinnen zu fördern und zu unterstützen“, erklären die Vereinsmitglieder.