Felssturz in Braz: "Steine waren eher wie Murmeln"

"Kurz nach 17 Uhr alarmiert"

Joachim Hillbrand ist Kommandant der Feuerwehr Braz. Er war am Dienstagabend im Einsatz. "Wir sind kurz nach 17 Uhr alarmiert worden", erklärt er gegenüber VOL.AT. Es ging zunächst um die Abklärung eines vermuteten Hangrutsches. "Unsere Aufgabe war natürlich, zuerst das Ganze zu erkunden", verdeutlicht er. Es gebe keine Schäden an Gebäuden oder Personenschäden.

"Sowas habe ich noch nie erlebt"

Das Video vom Felssturz

"Steine waren eher wie Murmeln"

Gebäudeschutz wird aufgestellt

Am Mittwoch kamen Vertreter von Land, Wildbach und Stadt Bludenz zusammen, um die Lage zu beurteilen. Die Behörden haben sich beim Ort des Geschehens umgesehen. Anschließend gab es gegen Mittag eine Besprechung mit Bürgermeister Tschann im Feuerwehrhaus. Das Ergebnis: Es ist keine Gefahr im Verzug. "In den nächsten Tagen wird ein Schutznetz bei den Gebäuden aufgebaut", gibt er zu verstehen. Durch diesen Gebäudeschutz soll die Sicherheit wieder geben sein. "Wir hoffen, dass es jetzt rasch geht", so der Bürgermeister. Die Betroffenen sollen bis zum Wochenende in ihre Häuser zurückkehren können.