Felssturz im "Brazer Winkel".

In Außerbraz wurde am Dienstagabend ein Felssturz im sogenannten "Brazer Winkel" gemeldet.

Am Dienstagabend kam es in Außerbraz, im Bereich der Parzelle Varsär/Langerstein, zu einem Steinschlag und Murenabgang. Es lösten sich in diesem Bereich Felsbrocken im Ausmaß von ca 0,5 bis 1,0 m3, welche in der Folge in Richtung der dortigen Wohnhäuser und einem Stallgebäude abgingen.