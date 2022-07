Felsenau feierte bis Mitternacht

Heuer zweites Vollmondschwimmen bot bei schönstem Wetter Musikgenuss im Doppelpack

Bei ausgezeichneten Wetterbedingungen, Lufttemperatur 29 Grad und Wasser 24 Grad, stand dem Sprung ins kühle Nass im Vollmond bis kurz vor Mitternacht nichts im Weg. Viele feierten vor allem das gesellige Beisammensein mit lässiger Live-Musik am Kiosk, bis in den späten Abend frisch zubereiteten Grillspezialitäten und vielem weiterem mehr.

Schon am späten Nachmittag startete „Double-Trouble“ ihren Auftritt. Die talentierte Teeny-Band spielte als Trio mit Anna-Lena Fleisch (Akustik-Gitarre, E-Gitarre und Gesang), Angelika Welte (Gesang, Bass und Akustik-Gitarre) sowie Dominik Fleisch (Drums). Ihr vielfältiges Setup reicht von Country bis Rock und Pop und beim Auftritt begeisterten sie mit gefühlvollen Balladen wie „Say Something“, aber auch flotteren Songs wie „Soak up the sun“ von Sheryl Crow und „All the small things“ von blink-182.

Bei „Partyfeuer“ mit Herbert Egle aus Frastanz ist bei ihren Auftritten stets der Name Programm und so spielten sie auch bis 23 Uhr die schönsten Partyhits. Passend zum sonnigen Sommerwetter wurde der Abend mit „Have you ever seen the rain“ und dem Klassiker „Summer Wine“ gestartet, ehe das „Berner Oberland“ und „Country Roads“ besungen wurden, und „Cotton Eye Joe“ viele zu einem Tanz auf der Wiese verführte.