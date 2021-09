Fellengatter und Felsenau im Fokus

Parzellenabend in Fellengatter: Bildungszentrum, Stadttunnel und Verkehr diskutiert

Das meistdiskutierte Thema war, wie zu erwarten war, der Stadttunnel und der Verkehr. Gohm warb zunächst für die neue Stadtbuslinie 7, welche seit Anfang September werktags im Halbstundentakt und zusätzlich sonntags verkehrt. Ein vernünftiges Angebot zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel sei somit geboten. Dennoch blieben kritische Fragen zur Verkehrssituation und zum Stadttunnel nicht aus. Nach einem Jahr stehen weiter die Ergebnisse einer viertägigen Verkehrszählung aus, die im September 2020 erfolgte und den Verkehrsplanern genaue Aufschlüsse über die Verkehrsströme in Fellengatter (Berufspendler vs. Quell- und Zielverkehr) liefern sollte.

Diskutiert wurde auch die neu errichtete Lärmschutzwand an der L190. Friederike Egle von der Initiative „statt Tunnel“ bemerkte, dass die Lärmschutzwand nur für Bewohner der Felsenau wirksam sei, oberhalb davon aber in Fellengatter keine Wirkung entfalte. Klärungsbedarf bestand auch über den zukünftigen Radwegverlauf in der Felsenau.

Bürgermeister Walter Gohm erklärte, dass noch heuer die Brücke über den Blödlebach errichtet werde, wodurch der Radweg auf die linke Seite der L190 wechselt und dem neuen Verlauf der Bundestraße in das Stadttunnelportal nicht im Wege steht. Dennoch soll der Radweg wieder an den bestehenden Radweg rechts der Bundesstraße durchs Frastanzer Ried angeschlossen werden. Die genaue Trasse dafür ist noch nicht fixiert, soll aber nach Auswertung einer Studie vom Land noch im Herbst vorgelegt werden.