Feldkirchs zweite Handball-Garnitur schafft ÖHB-Ticket

Herren 2 vom HC Sparkasse BW Feldkirch qualifizieren sich für den ÖHB-Cup.

FELDKIRCH. Am letzten Wochenende standen in Lustenau die Entscheidungsspiele für die ÖHB-Cup Qualifikation an. Im ersten Halbfinale zwischen dem HC Lustenau und dem HC Hohenems konnte sich letztendlich der Gastgeber mit 36:31 gegen den höherklassigen Gegner durchsetzen. Das zweite Halbfinalspiel bestritten die erste sowie die zweite Mannschaft vom HC BW Feldkirch. In einem durchwegs spannenden Spiel setzte sich am Ende die Routine der Herren 2 durch, mit dem Endstand von 26:22 zogen Florian Hintringer & Co. in Finale ein.