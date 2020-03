Feldkirchs Tormaschine läuft auf Hochtouren

Die Handballer von BW Feldkirch bezwingen im Abstiegskampf die SG Herbrechtingen-Bolheim souverän mit 30:21.

Auch in Halbzeit zwei pochte Neo-Trainer Obradovic auf das Tempospiel und die kompakte Abwehr. Und der Plan ging voll auf: 15 Minuten vor dem Ende konnte der Vorsprung auf +6 ausgebaut werden (21:15). Besonders Lars Springhetti ärgerte Herbrechtingen-Bolheim mit seinen Würfen von 9-Meter, aber auch über Kreisläufer Erlacher konnten die Blau-Weißen immer wieder den Ball im gegnerischen Tor unterbringen. Als dann Christoph Kornexl in Minute 50 durch zwei Tore in Folge den Spielstand auf 24:17 erhöhte, ging es noch darum, den direkten Vergleich gegen den Abstiegskonkurrenten zu gewinnen (im Hinspiel verloren die Feldkircher mit 8 Toren unterschied). Besonders Roganovic und Matt glänzten in der Schlussphase durch Einzelaktion und waren maßgeblich beteiligt, dass man einen souveränen 30:21 Erfolg über die SG Herbrechtingen-Bohlheim feiern konnte.