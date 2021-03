Feldkirchs Handballerinnen kommen dem Final-Four näher

Die Montfortstädter gewinnen auch das Rückspiel beim Schlusslicht Perchtoldsdorf klar mit 30:25

HC Sparkasse BW Feldkirch feierte im Nachtragsspiel der 8. WHA-Runde einen souveränen 30:25 (16:10)-Auswärtserfolg bei Schlusslicht Perchtoldsdorf Devils und liegt nur noch einen Punkt hinter Platz vier, der nach 22 Spieltagen ein Halbfinalticket bedeutet. Die Montfortstädterinnen haben zudem ein Spiel weniger bestritten als ihr unmittelbarer Konkurrent BT Füchse Powersports.



Feldkirch ging nach 71 Sekunden durch Monika Haller in Führung und lag von da weg stets voran. In der 17. Minute konnte Perchtoldsdorf ein letztes Mal auf -1 verkürzen (7:8), ehe die Ländle-Sieben bis zur Pause für klare Verhältnisse sorgte. Mit Wiederbeginn setzte sich Feldkirch weiter ab, Julia Feierle sorgte in der 45. Minute fürs 23:13. Danach ließ beim Tabellenfünften die Konzentration etwas nach und Perchtoldsdorf konnte so den Rückstand sogar noch bis auf drei Tore verkürzen (23:26). Die Schlussminuten gehörten allerdings wieder Feldkirch.



Beste Torschützinnen der Devils waren Ines Lovric (6), Laura Mara und Lena Babler (je 3) bzw. bei Feldkirch Monika Haller, Elisabeth Schneider (je 8) und Julia Feierle (4).