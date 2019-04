Feldkirchs Handballer wollen positiven Heimabschluss

Feldkirchs Handballherren sind durch die Niederlage von HT Uhingen-Holzhausen nicht mehr vom 11. Tabellenplatz zu verdrängen und bleiben somit auch in der nächsten Saison in der Landesliga.

Beim Gegner der Feldkircher herrscht seit zwei Wochen die Gewissheit, dass es in der kommenden Saison in die Bezirksliga geht. Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist immer das Schwerste. Diese Aussage hört man im Sport nur allzu oft. Vergangene Saison reichte es Ravensburg noch zum Klassenerhalt, jedoch ist man in dieser Runde weit davon weg. Mit zehn Punkten Vorsprung ist Feldkirch für das Team von Levente Farkas seit dem vorletzten Wochenende nicht mehr einholbar. In 24 Spielen konnte Ravensburg nur viermal gewinnen und spielte einmal Unentschieden. Mit 613 Toren hat der Tabellendreizehnte den schlechtesten Angriff der Liga. Viel besser sind die Feldkircher hinsichtlich der erhaltenen Tore nicht und haben mit 727 Treffern die schlechtesten Defensive der Liga.