Feldkirchs Handballer wollen Erfolgstrend fortsetzen

Am Samstag treffen die Landesliga-Herren um 20:00 Uhr in der Reichenfeldhalle auf den TV Reichenbach aus der deutschen Nachbarschaft.

Die Mannschaft von Zoltan Balogh steht aktuell mit zwei Siegen und vier Niederlagen auf dem durchwachsenen 11. Tabellenplatz. Stand heute haben die Blau-Weißen das Punktekontingent von Dezember 2017 erreicht. Trotzdem wissen die Landesligaherren, dass man viele Spiele auch gewinnen hätte können. Nichtsdestotrotz ist Trainer Balogh mit der derzeitigen Leistung seiner Truppe zufrieden und ist überzeugt, dass man gegen Reichenbach den nächsten Sieg einfahren wird. Man möchte auch die gute Wurfquote und das schnelle Tempo prolongieren. Trainer Zoltan Balogh kann dieses Wochenende wieder auf den verletzen Dario Tomas zurückgreifen und hat damit eine weitere Option, die Abwehr und den Rückraum zu stärken. Für eine spannende Begegnung ist also gesorgt.

Der TV Reichenbach kommt als Tabellenvierter in die Reichenfeldhalle. Mit 4 Siegen und 2 Niederlagen ist die Mannschaft von Volker Haiser gut in die Saison gestartet und ist bestrebt, auswärts den fünften Sieg der Saison einzufahren. Letzte Woche überzeugte Reichenbach mit einem verdienten Heimerfolg gegen Steinheim. Top-Shooter des TVR ist Alexander Stammer, der im letzten Spiel 8 Mal das Spielgerät im gegnerischen Tor verwandelte. Bekannt ist Reichenbach auch durch eine kompakte Abwehr und einem starken Rückhalt im Kasten. Reichenbach wird mit einem vollen Kader nach Feldkirch reisen um auch in der Montfortstadt die nächsten Punkte zu ergattern.