Feldkirchs Handballer verloren mit neun Toren Differenz

Hängende Köpfe, ratlose Gesichtern und eine Feldkircher Mannschaft, die eine klare und verdiente Niederlage hinnehmen musste, waren das Resultat eines Abends, den sich wohl alle Feldkircher anders vorgestellt haben.

Die Blau-Weißen taten sich sehr schwer gegen die Kreisanspiele und Rückraumwürfe der Gäste aus Deutschland. Immer wieder konnte sich Reichenbach mit vier Toren absetzen, aber die Feldkicher gaben sich vorerst nicht geschlagen und kämpften sich in der 1. Halbzeit zweimal ins Spiel zurück. Der Gästeschlussmann Nicolas Stockburger zog den Heimischen des öfteren den Zahn und so vergaben die Jungs aus der Montfortstadt viele 100 %-ige Chancen. Nichtsdestotrotz konnte man mit einem 15:17 Halbzeitstand noch recht gut mithalten.

Das Ziel für die 2. Halbzeit war, eine aggressivere und konzentriertere Abwehr zu praktizieren. Leider konnten die Jungs von Zoltan Balogh das nicht umsetzen und brachen ab der 45. Minute richtig ein. Die Gäste aus Deutschland spielten die Abwehr rund um Tim Gangloff schwindlig und konnten so innerhalb weniger Minuten eine plus 6 Polster erspielen. Die Blau-Weißen fanden in der Folge keine Möglichkeit mehr, diesen Rückstand aufzuholen, im Gegenteil: die Mannschaft verschenkte das Spielgerät immer wieder durch technische Fehler und überhasteten Abschlüssen. Am Ende mussten Springhetti & Co. das Spielfeld mit einer klaren 28:37 Niederlage verlassen.